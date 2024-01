NOVELLINO A RFV, Mercato? La Viola sta bene anche così

FirenzeViola.it

Walter Novellino a Radio FirenzeViola

L'ex allenatore tra le altre di Torino, Sampdoria, Perugia e Palermo, Walter Novellino, ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola, durante la trasmissione 'Social Club'. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "La Fiorentina ha una rosa talmente importante da poter far ruotare i giocatori. La Viola è la squadra insieme all'Atalanta che mi piace più di tutte. Ultimamente ha anche cambiato assetto tattico in alcune circostanze. La Fiorentina può puntare alla Champions, anche con qualche intervento della società sul mercato. La squadra comunque c'è, alla lunga si vede che è forte".

Come si gestisce la gerarchia dei calci di rigore? "Quando il pallone lo ha preso Nzola ho avuto un attimo di paura (ride, ndr). Noi tutti quando facciamo la formazione diciamo anche il primo rigorista. Poi magari si possono mettere d'accordo i giocatori. Ieri per esempio c'erano 4-5 giocatori sul pallone. A Nzola serviva questo gol, ancora però soffre ancora il Franchi secondo me. E' un giocatore che comunque ha tantissima qualità nel ripartire e nel saltare l'uomo. Questa rete è servita anche per dargli un po' di serenità".

Su Cioffi: "Ieri ha chiusto tutti gli spazi. Quando si incontra la Fiorentina bisogna chiudere le linee di passaggio. Alla lunga però la qualità della squadra emerge sempre".

Su Italiano: "Italiano è uno che la vede lunga, è un allenatore importante. Sa coinvolgere tutti nel suo progetto. Mercato? La Fiorentina secondo me sta bene anche così. Faraoni è già un acquisto importante".

