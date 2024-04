PRIMA AL FRANCHI PER ROCCO DOPO L'ADDIO DI BARONE: IL PROGRAMMA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Entro giovedì è previsto il ritorno di Rocco Commisso a Firenze, come annunciato dallo stesso presidente dopo la vittoria contro il Sassuolo. Il numero uno della Mediacom vuole assistere alla partita più importante della stagione, contro il Brugge, insieme alla propria gente, per spingere la squadra a ottenere un risultato capace di rendere la sfida di ritorno una pratica da chiudere. Conscio che non sarà facile. Ma la voglia di terminare la stagione con un trofeo, specie dopo mesi di grande tristezza per la scomparsa di Joe Barone, è tanta.

Il cronoprogramma di Commisso prevede innanzitutto l'abbraccio alla squadra. Che a marzo ha perso un riferimento assoluto come Barone, e che ha bisogno come il pane degli stimoli del presidente. E poi la prima partita al Franchi per il tycoon italoamericano dopo l'addio del dg. Sì perché una volta commemorato Joe al Viola Park, Commisso riprese il volo due mesi fa per l'America, e ora si prepara a una serata all'insegna dell'emozione. Circondato dall'affetto dei tifosi viola.

Infine sarà tempo di programmazione. Nell'ultimo periodo emotivamente probante si è inizialmente traccheggiato per arrivare a un riassetto quanto meno parziale della società, di cui bisognerà capire la prospettiva a lungo termine. Così come è lecito domandarsi quale sarà il futuro della squadra, intesa sia come organico che come guida tecnica. Insomma sono tanti gli interrogativi, e la piazza si aspetta che Commisso torni in città anche per chiarire le idee a tutti con una riunione generale.