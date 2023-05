ITALIANO CARICA "CE LA POSSIAMO FARE" E CABRAL TORNA DAL 1'

A carte quasi del tutto scoperte, almeno a giudicare da una vigilia senza troppa pretattica. Basilea e Fiorentina arrivano alla sfida di ritorno di stasera da diverse destinazioni, gli svizzeri ampiamente sconfitti dal San Gallo (ma il valore dell’uno a sei rimediato in campionato è relativo contando l’ampio turnover) i viola in grado di rialzarsi con l’Udinese e ritrovare tre punti, ma stavolta in ballo c’è molto di più.

La finale di Praga è ormai a un passo, resta da affrontare un’ultima sfida decisiva nella quale gestire bene anche i nervi. Perché il gol di svantaggio rimediato nel recupero di giovedì scorso consentirà alla squadra di Vogel di gestire e provare a ripartire in contropiede, e perché in casa viola nessuna distrazione sarà concessa. Per questo motivo Italiano tiene tutti sulle spine e soprattutto chiede testa e gambe a tutti pur ribadendo che l’impresa è possibile.

Insomma in campo andrà chi sta meglio, pur dovendo gestire anche una dose d’esperienza che tornerà certamente utile in un Sant Jakob Park andato in fretta tutto esaurito. Così davanti a Terracciano tornerà Milenkovic ad affiancare Quarta con Dodò e Biraghi mentre davanti alla difesa Amrabat e Mandragora restano favoriti, almeno rispetto a Castrovilli. In attacco, poi, torna Cabral dal 1’ con Ikonè, Bonaventura e Nico Gonzalez a sostegno.

Pochi i dubbi tra gli svizzeri che qualche giorno fa hanno mandato in campo il solo Diouf della squadra capace di espugnare il Franchi. Davanti a Hitz perciò spazio alla difesa a tre composta da Lang, Adams e Pelmard, mentre sugli esterni sono confermati Ndoye a destra e Calafiori a sinistra. Con Xhaka e Burger Diouf punta a un’altra maglia da titolare, mentre davanti spazio ad Augustin con Amdouni qualche metro più arretrato.

PROBABILI FORMAZIONI:

BASILEA (3-5-2): Hitz, Lang, Adams, Pelmard, Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori, Amdouni, Augustin

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez, Cabral