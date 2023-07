FEMMINILE: ITALIA OK ALL’ESORDIO MONDIALE CON L’ARGENTINA. RADUNO VIOLA A FIRENZE. CAOS SAMPDORIA-FIGC, UNO SCEMPIO

Fonte: a cura di Stefano Berardo

© foto di Luca D'Alessandro

Non possiamo nel nostro consueto focus settimanale non partire dalla storica vittoria dell’Italia Femminile all’esordio nel Mondiale d’Oceania contro l’Argentina. Un inizio ottimale per le nostre Azzurre nella rassegna calcistica australe che sta regalando non poche sorprese. Tra pronostici azzeccati e non, il torneo è partito con tutti i migliori auspici per una manifestazione divertente e interessante da seguire. E se la Rai non trasmetterà tutte le partite, come invece fece nel 2019, poco male visto che la Fifa ha scelto di offrire la possibilità di seguire la competizione gratis tramite la propria piattaforma streaming FIFA+. Tornando all’Italia il goal vittoria firmato da Cristiana Girelli proietta le nostre ragazze in testa al girone a pari merito con la Svezia che sarà la nostra sfidante la mattina del prossimo 29 luglio. Un pareggio o un’eventuale vittoria significherebbero qualificazione pressoché certa nonché il raggiungimento dell’obiettivo minimo: il passaggio al turno a eliminazione diretta. E poi quel che sarà, sarà.

Lasciamo la Nuova Zelanda e rientriamo in Italia – più precisamente a Firenze -, dove oggi c’è stato il raduno ufficiale della squadra femminile gigliata. Tanti sorrisi, volti noti e meno. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato della centrocampista austriaca Marina Georgieva che siamo riusciti a scorgere nelle immagini raccolte al ridosso dell’entrata del centro sportivo Davide Astori (che per un po’ sarà ancora la base operativa della femminile).

Visi rilassati e grossi sorrisi, soprattutto per la Capitana Alice Tortelli che ha di recente firmato il rinnovo di contratto in viola fino al 2027. Ieri però è stato anche il giorno di diversi annunci importanti (che continueranno probabilmente sia oggi che nelle prossime ore). Partiamo da quello che secondo noi è il più importante, ossia il rinnovo di Veronica Boquete fino al 30 giugno 2024.

Nella passata stagione la spagnola è stata sicuramente il faro trainante della Fiorentina Femminile nonostante la carta d’identità reciti 36 anni. L’esperienza e la sua classe infinita ne fanno un elemento di inestimabile valore per qualunque rosa. Dopo la fine della scorsa annata calcistica in molti si chiedevano quale sarebbe potuto essere il suo destino: continuare in viola, optare per un addio tornando magari in Spagna oppure dare l’addio al calcio giocato. Ora la questione sembra essersi risolta. Rinnova fino al 2024 anche il terzo portiere Federica Russo. Sempre tra i pali segnaliamo la firma del primo contratto da professionista (fino al 2027) per la diciottenne Viola Bartalini, estremo difensore della formazione Primavera Femminile viola. Inoltre è arrivato l’annuncio del prestito di Norma Cinotti dalla Roma per la prossima stagione come tra l’altro vi avevamo anticipato nelle pagine di Firenzeviola giorni fa.

Aspettando le ufficialità di ulteriori innesti, possiamo dire che tra le facce note si riconoscono quelle di Zsanett Kajan e Miriam Longo. Le loro situazioni erano a rischio essendo entrambe calciatrici prelevate in prestito. Avendole riviste al centro sportivo Astori comporta il fatto che o sono state entrambe riscattate o i loro approdi temporanei sono stati prolungati di un’altra stagione. Nel video pubblicato dalla società abbiamo avuto anche modo di riconoscere uno dei membri del nuovo staff di mister De La Fuente. Si tratta di Priscilla Del Prete, nuova allenatrice in seconda, fresca di approdo in viola dalla Roma dopo aver vinto uno scudetto con le ragazze giallorosse dell’Under 17. Tenete d’occhio i social della Fiorentina Femminile per i prossimi due/tre giorni, perché gli annunci non sono ancora finiti.

Come riferito nei giorni scorsi, la squadra femminile viola rimarrà a Firenze fino al due agosto dove poi si sposterà a Tirrenia ad affrontare una decina di giorni di ritiro per poi approdare finalmente al Viola Park.

Lasciamo ora il calcio giocato per trattare di temi politici. Ieri (24/07/2023 ndr) c’è stato il tanto atteso Consiglio Federale in FIGC per decidere eventuali ripescaggi in Serie B ma anche in Serie A dopo la situazione legata all’abbandono della Sampdoria e ai guai economici del Pomigliano. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, pare che la FIGC abbia optato per un intervento risolutivo nei confronti di entrambe le società che consentirà loro la partecipazione al prossimo campionato. Ma i dubbi in casa blucerchiata persistono ancora visto che la stessa compagine doriana aveva fatto sapere tramite un comunicato ufficiale di aver sciolto il settore femminile. Spiegazioni su che tipo di salvataggio sia stato effettuato non ce ne sono; l’unica cosa ormai certa è che tutto rimarrà invariato. E questo ha causato le ire del Presidente del Parma Kyle Krause che ormai aveva preparato le carte per un ripescaggio nel massimo torneo calcistico femminile della squadra ducale. Senza alcuna certezza di quale sarà la governance della nuova Sampdoria Women (che potrebbe rinascere con lo status di dilettante senza l’intervento della proprietà legata ad Andrea Radrizzani), il Parma potrebbe fare ricorso cosa che rischierebbe di far slittare l’inizio del campionato di Serie A Femminile che verrà in attesa della sentenza dei giudici sportivi. Una situazione caotica che la FIGC avrebbe potuto evitare ripescando direttamente le ducali e la Lazio Women, società forti e solide a livello di gestione ed economico. Così facendo, chissà che il prossimo anno non staremo di nuovo a parlare di episodi del genere che rischiano di distruggere quanto di buono creato finora e mettono in evidenza il fattore che forse il nostro Paese non è ancora pronto per il calcio femminile. O forse, peggio ancora, non ne è minimamente interessato.