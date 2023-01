BEUKEMA, Ecco il centrale dell'AZ che piace ai viola

Classe 1998 olandese, scuola Go Ahed Eagles, attualmente all'AZ Alkmaar: è Sam Beukama il nome nuovo per la difesa della Fiorentina. Era rimbalzata ieri sera dall'Olanda la notizia dell'interessamento dei viola sul centrale dell'AZ, indiscrezione confermata anche da FirenzeViola.it.

Con Luca Ranieri mai pienamente al centro del progetto tecnico, la Fiorentina è alla ricerca del quarto centrale difensivo da affiancare a Lucas Martinez Quarta, Igor e Nikola Milenkovic ed il profilo dell'olandese sembra riscontrare il favore della dirigenza viola. Passato nell'estate 2021 all'AZ Alkmaar dopo quattro stagioni al Go Ahead Eagles (di cui era diventato anche il capitano), Beukema gioca prevalentemente da centrale di destra nella difesa a quattro di Pascal Jansen, che in questa stagione ne ha fatto un titolarissimo dei biancorossi. "Beukema più altri dieci", sembra essere questo il dictat del tecnico dell'AZ, che tra Eredivisiee, preliminari di Europa League e Conference League (in cui gli olandesi sono passati agli ottavi), non l'ha mai tolto dal campo. Ventisette su ventisette dal primo minuto e mai una sostituzione per un totale di 2430 minuti di gioco in questa stagione.

Beukema è il fulcro dell'AZ, punto di riferimento sia per la fase difensiva ma anche per quella di costruzione, visto che Jensen affida spesso a lui il primo palleggio della squadra: abile nel rompere la linea a quattro aggredendo in anticipo sulle verticalizzazioni, in fase di possesso si mette spesso in mostra per le sue sventagliate di quaranta metri con cui apre il gioco col suo piede preferito, il destro. Coi 188 centimetri per 78 chili, il classe '98 è un fattore anche sui calci piazzati: un gol di testa in Conference League in questa stagione (contro il Vaduz), 11 in 73 partite con la maglia dei Go Ahead Eagles, con cui è stato protagonista anche di un'annata (la 2020-21) da 8 reti in Eredivisiee.