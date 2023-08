ZANIOLO, Sfida Juve-Aston Villa è sempre più intensa

FirenzeViola.it

Uno dei pezzi pregiati del mercato resta Nicolò Zaniolo, trequartista e attaccante italiano del Galatasaray. Un colpo accolto a braccia aperte da una tifoseria caldissima e da una piazza pesante come quella del club di Istanbul, un giocatore che potrebbe però lasciare la Turchia nelle prossime settimane. Questo perché la corte serrata di alcuni grandi club si fa sempre più insistente: come avevamo raccontato già nelle scorse settimane, poco prima del suo insediamento, Monchi vorrebbe portare Zaniolo all'Aston Villa alla corte di Unai Emery. Lo conosce e lo stima dai tempi di Roma, per questo non ha perso di vista l'obiettivo anche se il Gala continua a chiedere la clausola rescissoria da oltre 30 milioni.

Una partita aperta per il futuro di Zaniolo, divisa tra sirene della Premier League, la possibilità della permanenza e anche l'obiettivo della Juventus.

Perché i bianconeri non hanno mai perso le speranze di regalare Zaniolo a Massimiliano Allegri, suo estimatore, per un'opzione importante per cambiare ancora l'attacco della Juventus. Anche nelle scorse settimane sono andati in scena contatti diretti a Milano tra le parti, da non escludere che a breve la Vecchia Signora possa tornare alla carica per il nazionale azzurro. Una partita aperta per il futuro, poco più di venti giorni per scriverne il finale.