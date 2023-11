UNITED, Punizione di ten Hag dopo la sconfitta nel derby

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Erik ten Hag era furioso e deluso dopo la sconfitta per 3-0 contro il Manchester City ad Old Trafford. Secondo quanto riportato dai colleghi del Sun infatti, l'ex tecnico dell'Ajax ha costretto i suoi calciatori a sedersi in silenzio negli spogliatoi ad ascoltare i festeggiamenti da parte degli avversari. Ten Hag aveva in mente di concedere un giorno libero aggiuntivo ai suoi se avesse battuto il Manchester City, ma ovviamente lo ha annullato.

L'allenatore sembra che abbia anche chiesto ai giocatori di guardarsi dei video a casa che mostrano gli errori commessi durante la partita. Per il Manchester United, che ha perso 5 gare su 10 in Premier League ed è a -11 dalla capolista, è il peggior inizio di stagione dal 1986-1987.