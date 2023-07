TROFEO MENARINI, Domani le premiazioni a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Alessandro Falsetti

Manca davvero poco al XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini. Domani, lunedì 3 luglio, l'edizione 2023 della manifestazione dedicata ai valori sportivi dell'etica, della lealtà e del rispetto prenderà ufficialmente il via, nella città di Firenze, con l'atteso talk show "I campioni si raccontano". Lo spettacolo, aperto al pubblico, sarà condotto per il secondo anno consecutivo dal giornalista Ivan Zazzaroni e inizierà alle 21:00 in Piazza della Signoria, sull’Arengario di Palazzo Vecchio. Una serata per ripercorrere le vite straordinarie di grandi icone sportive, attraverso aneddoti, curiosità e inediti retroscena. Fra gli ospiti alcuni celebri Ambasciatori del Fair Play Menarini che hanno scritto la storia dello sport internazionale. Sul palco saliranno infatti big del calcio italiano come Giancarlo Antognoni e Arrigo Sacchi e due autentiche leggende olimpiche dell'atletica leggera: il plurirecordista mondiale dei 400 metri ostacoli Edwin Moses e Tommie Smith, velocista divenuto simbolo della lotta alla discriminazione razziale.

Di seguito i premiati e le categorie del XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini:

- JAVIER ZANETTI, Categoria “Personaggio mito”

- DEBORAH COMPAGNONI, Categoria “Carriera Fair Play”

- ALESSANDRA CAMPEDELLI, Categoria “I valori sociali dello sport”

- ANTONIO CABRINI, Categoria “Modello per i giovani” Premio Speciale Paolo Rossi

- ELISA DI FRANCISCA, Categoria “Sport e coraggio”

- GIULIA GHIRETTI, Categoria “Lo sport oltre lo sport” - SUSTENIUM Energia e Cuore

- LARISSA IAPICHINO, Categoria “Un sorriso per la vita”

- MASSIMILIANO ROSOLINO, Categoria “Promozione dello Sport”

- LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, Categoria “Fair Play”

- LISA VITTOZZI, Categoria “Fair Play e Ambiente”

- JACOPO VOLPI, Categoria “Narrare le emozioni” Premio Speciale Franco Lauro

- MARCELO BIELSA, Categoria “Il Gesto”

- MARIACLOTILDE ADOSINI, Categoria “Giovani”

- EMILIA ROSSATTI, Categoria “Giovani”

- GIORGIO PIETRO TORRISI, Categoria “Giovani”

- GIANLUCA GENSINI, Categoria “Studio e Sport” Premio speciale Fiamme Gialle

Presenti anche gli Ambasciatori del Fair Play Menarini:

GIANCARLO ANTOGNONI

EDWIN MOSES

FEDERICA PELLEGRINI

ARRIGO SACCHI

TOMMIE SMITH