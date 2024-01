TMW, Sirigu vicino alla Turchia: c’è il Karamguruk

FirenzeViola.it

Potrebbe essere in Turchia il futuro di Salvatore Sirigu. Il portiere italiano non ha trovato spazio al Nizza, relegato al ruolo di secondo portiere. In scadenza di contratto a giugno, l’estremo difensore ex Torino potrebbe cambiare a breve casacca. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe 1987 è molto vicino al trasferimento al Fatih Karamguruk e raggiungerebbe diversi italiani che militano in questa squadra.