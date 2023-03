RAVANELLI, Vlahovic? Tra Juve e Fiorentina c'è differenza

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Libero nel corso della quale ha parlato anche di Vlahovic: ""Non gli manca nulla, paga le aspettative createsi per quanto è stato pagato. Vedendolo giocare non mi sembra sereno. Deve pensare solo a lavorare e non pensare al gol. Per giocare nella Juventus serve grande carattere e personalità. Una cosa è giocare in bianconero, un'altra è giocare nella Fiorentina...".