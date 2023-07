PANCEV, Che Stella Rossa! Un tornado sui viola

FirenzeViola.it

La Stella Rossa vista ieri contro la Fiorentina ha impressionato tanti addetti ai lavori tra cui Darko Pancev. L'ex Stella Rossa, in Italia con la maglia dell'Inter a metà degli anni '90, ha commentato così a Sportal la vittoria dei serbi per 5-0 sui viola: "Non ho capito bene cosa sia successo dalle 20 alle 20.30. In quella prima mezz'ora di gara deve essere passato un Tornado per Belgrado. Ma non era uno di quelli che si stanno abbattendo con frequenza in questi giorni. Era la Stella Rossa. Ho visto una grande squadra contro la Fiorentina. Penso sia importante per il calcio serbo avere una squadra così forte che partecipi alla Champions".