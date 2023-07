MILINKOVIC-SAVIC, C'è l'offerta monstre dall'Arabia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Sergej Milinkovic-Savic va verso l'Arabia Saudita. Lo riporta l'emittente SkySport, secondo la quale la Lazio avrebbe già accettato una proposta da 40 milioni di euro dell'Al Hilal per il cartellino del centrocampista serbo, in scadenza nel 2024. Adesso tocca al Sergente accettare o meno un'offerta di ingaggio da 20 milioni di euro netti, ma la sensazione - aggiunge la medesima fonte - è che SMS sia orientato ad andare a giocare in Saudi Pro League.