MERET, Può lasciare il Napoli. Su di lui anche la Viola

Secondo quanto riporta CalcioNapoli24 il futuro di Meret sarebbe da monitorare. Questo perché la situazione contrattuale del portier dice che è in scadenza, anche se c'è un'opzione unilaterale in favore del club che può estendere il suo contratto fino al 2025. L'idea del Napoli sarebbe quella di estendere il contratto e poi cercare un exit strategy in modo da accontentare tutti. E sempre secondo quanto riporta il sito vicino alle vicende azzurre, sul portiere ci sarebbe l'interesse della Fiorentina, oltre a quello della Roma e del Torino.