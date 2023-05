ITALIANO, Stanchi dopo giovedì. Ora giochiamo le finali, poi vediamo

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio contro il Torino. Ecco le sue parole: "Oggi questa squadra ha dimostrato di avere grande spirito. Venerdì siamo tornati dopo la grande fatica di giovedì. Eravamo stanchi, me in primis e poi i ragazzi. Continuamo però a fare prestazioni come oggi contro una squadre che mette tutti in diffiocltà, vuol dire che stiamo bene fisicamente e mentalmente. Arriviamo alla finale con la giusta fiducia ed entusiasmo".

Come si gestisce questo ultimo mese? E' il momento più complicato?

"Fase più compicata, ma la più bella. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, ma ne siamo venuti fuori alla grande e stiamo gestendo tutto nel migliore dei modi. Stanno arrivando anche i risultati. Abbiamo due finali, cercheremo di mettere in difficoltà gli avversari per ottenere il massimo. Lo faremo con tutte le nostre forze".

Sull'Inter: "Non ci nascondiamo, l'Inter ha qualcosa in più, ma non solo di noi, è tra le più forti in Serie A. In campionato gli abbiamo dato fastidio, in una paritta secca sarà tutta un'altra storia. A livello di strategia, pazienza e attenzione cerchremo di prepararla bene. Vogliamo ottenere il massimo".

Come sta Saponara?

"Penso sia solo un po' di fatica, nulla di che. Non partiva dall'inizio da un po', ma ha fatto una partita discreta. Oggi tutti positivi, hanno dato tutto, andiamo via contenti da Torino".

Quale è il prossimo gradino da fare?

"Ripenso a tutti gli anni passati e credo di aver lavorato sempre con amore e passione. Stiamo lavorando bene, questo cammino si concluderà a Roma e Praga: mi auguro di gioire ancora, poi vedremo cosa accadrà".