INZAGHI, Stasera come contro la Fiorentina. Terracciano...

Intervistato da Sky Sport, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi analizza così l'ennesimo risultato negativo della stagione dell'Inter, stasera sconfitta 1-0 in casa dal Monza: "La squadra ha fatto un buon primo tempo, meritavamo il vantaggio. Nella ripresa ci siamo innervositi quando la vittoria non arrivava, abbiamo subito qualche ripartenza. Partita fotocopia di Fiorentina e Salernitana, siamo molto delusi e arrabbiati. Non è vero che non sentiamo il campionato ma solo le coppe. Sapevamo dell’importanza di questa gara, è un risuolato negativo che rallenta il nostro percorso”.

In campionato manca elettricità, sembra che la squadra spinga meno.

“Se vai a vedere numeri e statistiche sono superiori alle coppe ma i risultati non ci stanno dando ragione. Sarà motivo di riflessione. In questo momento non basta. Di Gregorio, Terraccaino, Ochoa…sono tutti i migliori in campo nelle sfide giocate. Dobbiamo fare qualcosa in più. In campionato abbiamo bisogno di punti e la squadra lo sa, per questo nella ripresa abbiamo perso distanze e lucidità”.