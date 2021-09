GRAVINA, Risponde a Lotito: "È ancora squalificato"

“C’è un tema fondamentale, il Collegio di Garanzia non ha annullato nessuna condanna a Lotito e dunque ad oggi è responsabile all’interno dell’ordinamento sportivo, per noi vige ancora la squalifica”. Così il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha spiegato nella conferenza stampa post Consiglio Federale quanto successo in mattinata con il presidente della Lazio Claudio Lotito che si era presentato in Via Allegri.

Il numero uno del calcio ha poi aggiunto: “Io ho fatto un semplice appunto, lui ha letto la sua dichiarazione ritenendo che non fosse più squalificato, ma per noi non è così. Ho ribadito che lo era ancora e che doveva lasciare la sala, se voleva continuare a seguire poteva farlo ma avrei mandato gli atti alla Procura”. Infine ha concluso: “Io mi sono attenuto a una decisione del Collegio di Garanzia, dove non ho trovato nessuna frase che parli di annullamento della pena. Dovesse essere riformata se ne discuterà quando sarà, ora vige sempre la sentenza del tribunale federale”.