EX OBIETTIVI, Zaniolo è ad un passo dall'Aston Villa

Nicolò Zaniolo-Aston Villa affare fatto: il ds Monchi - che aveva già portato il giocatore a Roma - è pronto a chiudere per il centrocampista italiano. I dubbi manifestati nelle ultime ore dai "Villains" sembrano rientrati e l'ex Galatasaray è in procinto di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del club di Birmingham. Il calciatore, che nelle scorse settimane era stato accostato anche alla Fiorentina, si trasferirà in Inghilterra in prestito con obbligo di riscatto condizionato.