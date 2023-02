DG GROSSETO, Collaborazione con ACF? Vi spiego

Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto, è intervenuto ai microfoni di SerieD24.com per spiegare nel dettaglio la prossima collaborazione, anticipata dalla nostra redazione, con la Fiorentina. Queste le sue parole: "L’accordo a parole è già stato sottoscritto. E’ naturale che bisogna aspettare le firme del contratto di sponsorizzazione da parte della Holding Lamioni, che detiene cento per cento delle quote del Grosseto Calcio. Una volta che sarà siglata questa sponsorizzazione anche l’accordo di natura sportiva sarà formalizzato“.

L'obiettivo?

"L’obiettivo è cercare di formare per la Fiorentina calciatori che i dirigenti figliati reputano da Serie D, il nostro obiettivo è valorizzarli. Dall’altro canto, naturalmente con quattro quote obbligatorie, è ovvio che poter attingere con un diritto di prelazione da un settore giovanile prestigioso come quello della Fiorentina è un bene. È naturale che ci aspettiamo che ci porti un vantaggio nell’utilizzo delle quote“.

L'incontro con Joe Barone?

“La scorsa settimana abbiamo incontrato Joe Barone a Firenze con il patron Lamioni, con il figlio Francesco, che è consigliere d’amministrazione. Insomma, non credo che ci siano motivi ostativi per i quali l’accordo possa saltare“.