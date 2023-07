FirenzeViola.it

Alla fine in casa Ternana la scelta sul nome del nuovo direttore sportivo è caduta su una vecchia conoscenza della piazza come Stefano Capozucca. L'esperto dirigente, come raccolto da TMW, è stato scelto dalla nuova proprietà al posto di Luca Leone per costruire la squadra da affidare al tecnico Lucarelli in vista della prossima stagione di Serie B.