AG. BIRAGHI, Sequestro della GdF alla sua società

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PURE AGO OUT CON LA JUVE: I FERRI ALLA MANO... Sarà una Fiorentina Primavera piuttosto incerottata quella che dopodomani affronterà la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia (gara secca che vale l’accesso alle semifinali). Nei viola infatti - reduci dall’1-1 in rimonta di ieri contro il... Sarà una Fiorentina Primavera piuttosto incerottata quella che dopodomani affronterà la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia (gara secca che vale l’accesso alle semifinali). Nei viola infatti - reduci dall’1-1 in rimonta di ieri contro il... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Allenamento in tarda mattinata oggi per la Fiorentina, attesa domenica dal difficile impegno contro il Milan. Cesare Prandelli ha convocato la squadra per le ore 11 al centro sportivo. Alle ore 14.30 invece è il turno della Fiorentina Primavera giocare i quarti di... Allenamento in tarda mattinata oggi per la Fiorentina, attesa domenica dal difficile impegno contro il Milan. Cesare Prandelli ha convocato la squadra per le ore 11 al centro sportivo. Alle ore 14.30 invece è il turno della Fiorentina Primavera giocare i quarti di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 marzo 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi