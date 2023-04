ZAURI A RFV, Hojlund pericolo principale. Mandragora...

FirenzeViola.it

Luciano Zauri a Radio FirenzeViola

L'ex giocatore di Atalanta e Fiorentina, Luciano Zauri, ha parlato in esclusiva durante "Viola Weekend" di Radio Firenzeviola.

Che gara si aspetta lunedì?

"Una partita non scontata tra due squadre che hanno fatto un percorso diverso nell'ultimo periodo. L'Atalanta sembra in difficoltà, la Fiorentina invee sta andando bene anche in Coppa".

L'Atalanta rinuncia a Lookman

"Nella prima parte ha fatto bene, ma ultimamente è calato come tutta l'Atalanta. E' comunque un'assenza pesante, anche se le alternative non mancano".

Sulla difesa della Fiorentina: "La Viola segnava poco, poi prendeva subito gol. Adesso gli attaccanti sono saliti in cattedra e la squadra ne ha beneficiato: tutti difendono e la retroguardia funziona a partire proprio dagli attaccanti".

Hojlund è il pericolo numero uno?

"Sicuramente. E' un giocatore interessante che è esploso velocemente e può mettere in difficoltà chiunque. I difensori viola devono seguirlo bene".

Chi è cresciuto di più tra i Viola?

"Dodò è cresciuto tanto, si doveva solo ambientare. E' cresciuto nelle due fasi. Mi piace poi citare anche Mandragora, che è salito in cattedra".

Che meriti ha Italiano?

"Tanti, gli ho sempre dato i meriti. Ha incassato le critiche, anche giuste, ma sapeva sempre cosa faceva".

Conclude: "La partita di Coppa permette a Italiano di mettere in campo i migliori 11. Sarà una partita aperta con tanti gol per me".