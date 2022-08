ITALIA U17, Tre baby viola convocati dal ct Corradi

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, DAL C.S.: IGOR DA OGGI È RIENTRATO IN GRUPPO Buone notizie in casa Fiorentina: secondo quanto raccolto dai nostri inviati al Centro Sportivo Davide Astori, la mattinata di allenamento porta un gradito rientro in squadra per Vincenzo Italiano. Dopo dieci giorni ai box Igor è infatti rientrato stamani in gruppo,... Buone notizie in casa Fiorentina: secondo quanto raccolto dai nostri inviati al Centro Sportivo Davide Astori, la mattinata di allenamento porta un gradito rientro in squadra per Vincenzo Italiano. Dopo dieci giorni ai box Igor è infatti rientrato stamani in gruppo,... NOTIZIE DI FV TERZIC, A EMPOLI BENE NELLA MANOVRA: I DATI Dopo tanto tempo passato all’ombra di Biraghi, ieri è arrivato il momento anche di Aleksa Terzic. Nello scialbo 0-0 del Castellani, dove si è vista una squadra viola viaggiare a ritmi blandi e poco incisiva, il terzino serbo è stato uno dei... Dopo tanto tempo passato all’ombra di Biraghi, ieri è arrivato il momento anche di Aleksa Terzic. Nello scialbo 0-0 del Castellani, dove si è vista una squadra viola viaggiare a ritmi blandi e poco incisiva, il terzino serbo è stato uno dei... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi