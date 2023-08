VERETOUT, Può tornare in Italia. Ci pensa il Milan

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Jordan Veretout di nuovo a giocare in Italia? Come riporta Repubblica, l'ex centrocampista di Fiorentina e Roma, attualmente al Marsiglia, è finito nel mirino del Milan. Il club rossonero starebbe pensando all'ex viola per sostituire l'eventuale partenza di Rade Krunic, che potrebbe andare al Fenerbahçe. Stefano Pioli potrebbe così ritrovare tra le sue fila Veretout, già allenato proprio a Firenze.