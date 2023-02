L'ex viola Zdravko Kuzmanovic, a Matchtv.ru ha parlato in merito di Aleksandr Kokorin, anch’esso passato dalla Fiorentina: “In Italia gli è andato tutto molto male. Ora non so come stanno le cose a Cipro, ma la mia opinione di lui è che ha le qualità del grande giocatore, senza dubbi. Solo che alla Fiorentina non è riuscito a dimostrarle”.