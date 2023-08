FREY, Sommer è quello di cui l'Inter ha bisogno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'ex portiere di Inter e Fiorentina Sebastien Frey, in un'intervista a Tvplay, ha voluto sbrogliare ogni dubbio inerente al profilo di Yann Sommer come nuovo numero uno dei nerazzurri: "Sommer è un portiere che può far bene all’Inter. È un affare da chiudere molto velocemente, è quello di cui l'Inter ha bisogno quest’anno. Poi probabilmente prenderanno Trubin che è all’ultimo anno prima della scadenza. Entro 48 ore spero possano chiudere Sommer. In Giappone hanno giocato con Stankovic. Non so se è pronto per le aspettative dell’Inter di oggi. Ci serve un portiere pronto".