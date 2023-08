BERNARDESCHI, Besiktas pronto a offrirgli 4 mln a stagione

FirenzeViola.it

Federico Bernardeschi è pronto a tornare in Europa. Secondo quanto riportato da Sky sono state avviate le trattative tra il Toronto e il Besiktas per il trequartista.

Il club turco è pronto a offrire all'ex Fiorentina un contratto da 4 milioni a stagione. Nei mesi scorsi il giocatore è salito all'onore delle cronache per essere finito fuori rosa a seguito di un'insurrezione nei confronti del tecnico Bob Bradley, successivamente esonerato per scarsi risultati. Il giocatore in una recente intervista ha ammesso la sua nostalgia per la Champions League, vetrina che però il Besiktas, attualmente impegnato nei turni di qualificazione di Conference League, non può offrirgli.