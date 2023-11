FirenzeViola.it

Oltre ai giocatori che non hanno risposto alla convocazione per infortunio, nuova tegola per Spalletti a centrocampo. "Il centrocampista Manuel Locatelli, valutata l' indisponibilità a seguito di infortunio, non sarà disponibile per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina e pertanto farà rientro al club di appartenenza" fa infatti sapere la Figic