FRANCHI, Con l'Udinese "solo" 27.383 spettatori

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

Franchi oggi un po' più vuoto rispetto al solito, come si nota anche ad occhio nudo. Il dato comunicato è infatti di 27.383 spettatori frutto della quota abbonati (molti rimasti però evidentemente a casa) e di 5.456 biglietti venduti per questa sfida. Non si è toccata insomma quota 30mila come accaduto sempre in campionato (molto più fiacche le vendite nelle coppe, eccetto che per le due semifinali), tranne che con la Salernitana in cui si è registrato il dato più basso stagionale con 27.329 presenze.