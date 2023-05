BASILEA, Domani festa dell'Ascensione, una piazza interdetta in centro

INDISCREZIONI DI FV FOTO FV, PROSEGUONO LAVORI AL V. PARK: NUOVO DETTAGLIO Manca sempre meno all'inaugurazione del Viola Park: il nuovo centro sportivo della Fiorentina, che promette di essere un gioiello a livello europeo. Il nuovo quartier generale viola dovrebbe essere pronto per l'inizio dell'estate e del ritiro della squadra... Manca sempre meno all'inaugurazione del Viola Park: il nuovo centro sportivo della Fiorentina, che promette di essere un gioiello a livello europeo. Il nuovo quartier generale viola dovrebbe essere pronto per l'inizio dell'estate e del ritiro della squadra... NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA-UDINESE 2-0? Le reti di Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura regalano i tre punti nella sfida contro l'Udinese e portano i Viola a quota 49 punti in classifica. Come al solito, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di indicare il proprio migliore in campo tra i... Le reti di Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura regalano i tre punti nella sfida contro l'Udinese e portano i Viola a quota 49 punti in classifica. Come al solito, FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di indicare il proprio migliore in campo tra i... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi