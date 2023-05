SANABRIA, Peccato non aver vinto. Durante la settimana...

FirenzeViola.it

L'autore del gol del pareggio, Tony Sanabria, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita contro la Fiorentina: "SOno contento per il presente che sto vivendo. Non sapevo se avrei giocato, perché con lo staff medico abbiamo lavorato e sono arrivato ad oggi in una buona forma. Io sono contento per aver segnato, peccato non aver vinto, ma la prestazione c'è stata. In casa facciamo più fatica".

Prosegue: "Vogliamo crescere e migliorarci. Siamo a 50 punti come lo scorso anno, ma cerchiamo di fare queste ultime due partite alla grande per riposarci e pensare alla prossima stagione".

Ci tiene a questa maglia e alla stagione...

"A volte si deve stringere i denti. Non mi sono allenato per tutta la settimana, ma ho giocato e sono contento del gol".