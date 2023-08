QUI GENOA, Entusiasmo alle stelle: sabato sold out

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la Fiorentina quella di sabato sarà una serata calda, e non solo dal punto di vista meteorologico. La Viola debutta in campionato a Marassi, in casa di un Genoa che ha vissuto un'estate da sogno dopo la risalita in Serie A e i tanti colpi ad effetto della campagna acquisti.

L'entusiasmo in casa Grifone è alle stelle e la squadra di Vincenzo Italiano lo tasterà con mano sabato dalle 20:45, quando a fare da cornice alla prima di campionato ci sarà un Ferraris da tutto esaurito. 27.500 i tifosi del Genoa che si sono abbonati per la prossima stagione, un numero da record per la storia dei rossoblù che fa sì che sia facile arrivare a superare quota 30mila spettatori già dalla gara contro la Fiorentina, senza contare i 2.500 tifosi viola che accompagneranno la squadra nel capoluogo ligure.