QUI ATALANTA, Lavoro personalizzato per 5 calciatori

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nerazzurri al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare la trasferta di Firenze in programma lunedì prossimo allo stadio Franchi nel posticipo della 30ª giornata. Questa la situazione aggiornata: Koopmeiners lavoro individuale in campo; Pasalic lavoro individuale; Vorlicky lavoro individuale; Ruggeri terapie; Hateboer terapie.