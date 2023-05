PRES. BASILEA, Annata più difficile della nostra storia

FirenzeViola.it

In casa Basilea ha parlato il presidente, David Degen. Il numero uno dei renani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club a seguito della pesante sconfitta in campionato, il 6-1 patito dal San Gallo: "Questo è un momento difficile. Il 2023 sarà l'anno finanziariamente più ostico nella nostra storia. Per questo dobbiamo cercare di far bene soprattutto in campionato, le coppe sono un'aggiunta. Ho parlato coi giocatori, quanto detto probabilmente è stato ignorato a San Gallo. Abbiamo fatto nove cambi rispetto alla partita di Firenze ed è andata male. Alcuni calciatori, soprattutto stranieri, preferiscono mettersi in vetrina in Europa piuttosto che in campionato. Ma per noi rimane fondamentale vincere le ultime tre partite di campionato“.