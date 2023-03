PIOLI, Ko di Firenze non ci ha fatto trovare continuità

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con la Salernitana: "Di Spezia-Inter non ho visto nulla se non il gol di Daniel, dunque non faccio commenti. Penso solo alla mia squadra, dobbiamo vincere in campionato, la sconfitta di Firenze non ci ha fatto trovare continuità. Quanto al futuro di Vranckz è ancora presto per poterlo stabilire".