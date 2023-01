MEDICO LAZIO, Immobile? Distrazione del flessore

Il medico sociale della Lazio, Fabio Rodia, è intervenuto a Lazio Style Radio per parlare dell'infortunio di Ciro Immobile: "Si è allungato sul pallone, ha avuto una distrazione del flessore. Si è fermato subito, speriamo che le conseguenze non siano gravi. Ci servono 48/72 ore per capire la condizione. Speriamo che essendosi fermato subito il trauma distrattivo sia limitato. Le sensazioni non sono le stesse di Lazio-Udinese, lui è sfortunato perché era tornato in questo momento e stava riprendendo la forma raggiungendo ottimi livelli, questo chiaramente lo rallenta". Saranno dunque giorni decisivi per capire se sarà presente o meno con la Fiorentina il 29 gennaio.