JUVE, Al lavoro per la Coppa. Esami per Zakaria

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro l'Empoli e un focus sulla tecnica per la restante parte del gruppo. E' iniziato così, questa mattina alla Continassa, l'avvicinamento della Juventus alla Coppa Italia. Mercoledì i bianconeri affrontano la Fiorentina e non hanno tempo di riposare. Il programma di allenamento prevede un'altra sessione di lavoro, sempre di mattina, domani, quando Denis Zakaria sarà sottoposto ad accertamenti strumentali per capire l'entità del problema, un fastidio all'adduttore che lo ha costretto a chiedere il cambio, accusato ieri sera. (ANSA).