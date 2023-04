GUIDI (PRIM. ROMA), Sfatiamo il tabù della Coppa Viola

FirenzeViola.it

Federico Guidi, allenatore della Primavera della Roma, che domani affronterà la Fiorentina in finale di Coppa Italia, ha parlato così in vista della sfida ai microfoni ufficiali giallorossi. Queste le sue parole: "I ragazzi li ho visti bene, c'è tanta soddisfazione perché siamo a giocarci un trofeo a fine aprile, e questo è sinonimo del fatto che il percorso dei ragazzi è positivo. Abbiamo eliminato squadre importanti per arrivare alla finale. E' stato fatto un bel percorso, ora c'è l'ultimo step: li ho visti vogliosi e sereni. Sappiamo che in palio c'è un trofeo prestigioso che è tanto che manca qui. Vogliamo vendere cara la pelle per portare il trofeo a casa".

Sulla Fiorentina Primavera: "E' una squadra di grande qualità, esperta, con tanti 2003 che già l'anno scorso hanno vinto questo trofeo. Stanno facendo bene in campionato perché sono secondi. L'ostacolo che abbiamo davanti sappiamo che è difficile, però questo a noi non ci deve preoccupare. A fine partita non dovremo avere rimpianti. Massimo rispetto per il nostro avversario, noi cercheremo di sfatare questo tabù dato che ormai questo trofeo è chiamato Coppa Fiorentina".

Che partita si aspetta? "Sono due squadre che amano giocare a pallone. Mi aspetto una bella partita sia da giocare che da vedere. Le palle inattive potrebbero essere determinanti. Loro hanno tanti schemi quindi serivrà attenzione, ma dobbiamo portare all'esasperazione le loro lacune".