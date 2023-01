DIONISI, Viola non è miglior squadra da affrontare ora

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Sampdoria: "Prima di passare in svantaggio ci è mancata la fame, poi nel secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi. Nel primo siamo stati superficiali, e la qualità non può bastare. Ce la siamo complicata da soli questa partita. Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi, fortunatamente si gioca fra tre giorni anche se la Fiorentina a Firenze non è la miglior squadra da affrontare. Dobbiamo comunque fare meglio".