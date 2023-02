DALLA SPAGNA, Real vuole sia Vlahovic che Chiesa

Il Real Madrid guarda in casa Juventus per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, e riportate da "Defensa Central", i "Blancos" avrebbero messo gli occhi su Chiesa, Vlahovic, Locatelli e Kean. I primi 2, in particolare, sarebbero incedibili per i bianconeri, che potrebbero capitolare soltanto qualora dovessero arrivare super offerte.