BOLOGNA, Differenziato per due: rientrato Palacio

TUTTI I NOMI DI PRADÈ PER IACHINI. CUTRONE HA DETTO OK. TENTAZIONE KANNEMANN. NO A ROJO. MEITÉ SOLO PER SOLDI. COMMISSO MISTER 7 MILIARDI, ORA METTA RISORSE PER I VIOLA. SI RIPARTE COL 3-5-2 E CON CHIESA. PEDRO HA 10 GIORNI. DOMANI TUTTI AL FRANCHI