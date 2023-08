AD GENOA, Ottimisti per i viola. Preparati per la stagione

FirenzeViola.it

A poche ore da Genoa-Fiorentina, Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX per parlare della stagione che aspetta il grifone: "Ci avviciniamo alla partita di campionato con la Fiorentina con ottimismo e con la volontà di fare molto bene. Sentiamo la responsabilità dei tifosi, ma c'è anche la gioia per quello che stiamo facendo: avvertiamo la necessità di restituire ai genoani quanto hanno dato a noi".

Come siete messi sul mercato? "Arriverà ancora qualcuno, il mercato chiuderà il primo settembre, ma fino a quando non è tutto nero su bianco preferisco non sbilanciarmi mai. Stiamo cercando dei rinforzi per rendere la nostra rosa ancora più competitiva. Mettere a disposizione di Gilardino una squadra competitiva è stato appunto il nostro mantra. È la nostra strategia fin dal principio, è sempre stato così e continuerà ad esserlo fino alla fine di questa finestra di mercato: la linea non è cambiata".

Come reputa il Genoa alla vigilia dell'esordio in A?" "Siamo sicuramente più preparati a competere in A rispetto a quando per la prima volta ci siamo confrontati con il calcio italiano e con la Serie A. Ora, tra l'altro, rispetto a quando siamo arrivati siamo ancora più presenti: prima viaggiavamo spesso, mentre ora probabilmente siamo l'unica proprietà americana che vive quotidianamente la città. Il campionato sarà difficile, non voglio fissare obiettivi, ma siamo pronti per affrontare nel miglior modo possibile la A. Mi aspetto una stagione tranquilla, siamo competitivi alla vigilia dell'esordio".