VIOLA, Week-end nero: cadono pure Women e Primavera

Nono un gran Weekend per la Fiorentina, che dopo la sconfitta patita al Meazza contro il Milan è uscita con zero punti anche dalle trasferte di Roma con la Femminile e Torino in Primavera.

Le ragazze di De La Fuente escono dal Tre Fontane sconfitte per 2-1 nel risultato ma non nell’approccio alla partita, dato che nel corso dei novanta minuti hanno messo più volte in difficoltà le giallorosse. Al vantaggio capitolino di Greggi ha pareggiato i conti Longo, ma la rete di Glionna nella ripresa è risultati decisivo.

Discorso completamente opposto - nonostante la medesima sconfitta per 2-1 - per la primavera di Galloppa, che resta quindicesima a 7 punti. Ai giovani viola non sono bastati nemmeno gli innesti di Martinelli (uscito per infortunio sul finire di primo tempo), Comuzzo e Amatucci per ravvivare una squadra fragile a livello difensivo e innocua a livello offensivo (la peggiore, con 9 gol fatti). Similmente a quanto accaduto a Roma, al vantaggio granata realizzato da Ruszel è seguito il pareggio gigliato realizzato su calcio di rigore da Sene, prima che Gabellini decidesse la gara.