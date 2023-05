SAVELLI, Ok i Guelfi e i Ghibellini ma non esageriamo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Questo il fondo presente su Il Tirreno a cura di Andrea Bruno Savelli: “È vero che Firenze è la città dei Guelfi e dei Ghibellini, ma così è un pochino troppo. Non è possibile che ad ogni vittoria chi crede ciecamente in questa squadra esulti come se avesse alzato la Champions, e ad ogni sconfitta ci sia la richiesta della testa, sportivamente parlando, di tre quarti della nostra squadra, e che ci sia gente che chieda di escludere o di salire dal carro di continuo. Esiste solo un carro: è stato fondato nel 1926 ed ha il colore Viola, l’unico carro: la Fiorentina! […] Se Italiano ricompatta il gruppo e ritrova la Fiorentina corta ed aggressiva che abbiamo ancora ben impressa negli occhi tutto è possibile. Come si diceva una volta? Siamo ancora in corsa forse non per il terzo scudetto ma per un sacco di cose belle…andiamocele a prendere!”.