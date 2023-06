REPUBBLICA, Sottil, Duncan e Terzic verso l'addio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Secondo quanto scritto da La Repubblica (Firenze) in uscita ci sono Sottil, da capire se con prestito o con cessione a titolo definitivo con recompra come successo con il Cagliari anni fa; Duncan, difficile monetizzare da un giocatore pagato quindici milioni tre anni fa e Terzic, in scadenza nel 2024, con poca voglia di rinnovo e discrete possibilità di liberarsi a parametro zero da febbraio. Quarta invece dovrebbe restare ma ancora tutti gli scenari sono possibili: il difensore ha aperto a un rinnovo, si trova bene a Firenze, ma è chiaro che alla quarta stagione si aspetterebbe un ruolo ancora più centrale. Offerte non ce ne sono state ma le vie del mercato sono infinite. E poi c’è il discorso attaccanti: Cabral potrebbe essere ceduto ma almeno a quindici milioni per non vanificare l’operazione fatta nel gennaio 2022, oppure essere la contropartita per arrivare ad altri acquisti. Jovic invece non dovrebbe lasciare Firenze per non disperdere i benefici fiscali del decreto crescita. La situazione resta quindi complessa: un grande mercato in entrata dipenderà dalla capacità di fare un grande mercato in uscita. Già dalla prossima settimana, quando alcuni dirigenti torneranno pienamente operativi inizierà a muoversi qualcosa di concreto in entrambe le fasi.