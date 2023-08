R. VIENNA, Oggi la partita della vita. Stadio gremito

Per il Rapid Vienna, quella di stasera, sarà una sorta di partita della vita. Dalle parti degli austriaci non capita spesso di trovare avversari di un certo livello come la Fiorentina, come affermato anche dallo stesso allenatore del Rapid, Barisic: "Per noi però è un appuntamento importantissimo, giochiamo contro una top della Serie A e vogliamo fare bene. Lo 0-0 non sarebbe un cattivo risultato ma tutto può succedere. La Fiorentina avremmo preferito incontrarla nella fase a gironi". L'Allianz Stadion di Vienna sarà gremito: venti mila spettatori cercheranno di far valere il fattore campo.