L'ARENA, Su Ngonge c'è ACF ma a gennaio non si muove

L'Arena di oggi approfondisce il futuro e il presente di Cyril Ngonge, attaccante sul quale si sono accese le sirene di vari club. Colpo riuscito quello di Sean Sogliano che, in tempi non sospetti, ha saputo vincere la sua personalissima scommessa prelevando il giocatore dal Groningen. Ngonge ha segnato una doppietta pesantissima nella gara spareggio con lo Spezia. Molto prima, aveva realizzato i sui primi gol in gialloblù stendendo la Salernitana in un match delicatissimo per l’Hellas e fermando al Bentegodi la corsa della Lazio. Pesante anche la rete della vittoria messa a segno sul campo del Lecce.

La Fiorentina gli ha messo gli occhi addosso sul giocatore, scrive il quotidiano, ma per il momento il suo presente è ancora a tinte gialloblù. Quando è arrivato a Verona dall’Olanda il suo “valore di mercato“ si aggirava intorno al milione e mezzo. Oggi Ngonge vale non meno di sei milioni.