ITALIANO, Il tecnico viola ora sa anche rimontare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina era stata definita una squadra incapace di reagire. Senza mordente e condannata (quasi sempre) alla sconfitta nel caso in cui a passare in vantaggio per primi fossero stati gli avversari. E invece nell'ultimo periodo la squadra viola ha dimostrato di cambiar passo, cancellando, in soli due mesi, un anno e mezzo di passi falsi che si stavano col tempo trasformando in una scomoda costante. Specie fin dall'inizio del ciclo Italiano dove da agosto 2021 a febbraio 2023 - nelle trenta volte in cui i viola erano andati per primi sotto nel punteggio (dato che riguarda Serie A, Coppa Italia e Conference League) - erano state addirittura ventidue le circostanze in cui poi Biraghi e compagni erano finiti per capitolare. Ovvero circa il 75% del le volte, l'ultima il 12 febbraio a Torino con la Juventus. Una data dopo la quale, tuttavia, l'aria attorno al gruppo di Italiano è radicalmente cambiata. Da quel momento infatti sono state sei le partite (su diciannove giocate) in cui la Fiorentina è andata in svantaggio e, tra queste, in addirittura cinque occasioni la squadra è poi riuscita a riprendere in mano il risultato evitando il ko. E accaduto in campionato contro Empoli, Atalanta e - due giorni fa - Salernitana ma anche in Conference League in due circostanze, contro lo Sporting Braga (da 0-2 a 3-2 al Franchi) e il Sivasspor in Turchia (li addirittura da 1-0 a 1-4). Solo una volta dunque i viola sono usciti sconfitti dal campo ed è stato nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference con il Lech Poznan, in quello che per Firenze è stato però il ko più dolce di tutta la stagione: in virtù del successo per 4-1 ottenuto in Polonia, lo stop per 3-2 contro i biancoblù nella gara di ritorno al Franchi non ha infatti impedito alla Fiorentina di strappare il meritato pass per le semifinali del torneo. Un atteggiamento dunque del tutto opposto rispetto a quello dei mesi scorsi, che in vista dell'intenso finale di stagione dei viola non può che fare ben sperare.