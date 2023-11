IL MIGLIORE, Ranieri contiene Kean e fa tremare la Juve

FirenzeViola.it

Non un buon momento per la Fiorentina, alla terza sconfitta di fila senza mai segnare nonostante un gioco per larghi tratti dominante. Non fioccano grandi sufficienze dai principali quotidiani nazionali e locali, che comunque sono abbastanza concordi nel dare la palma di migliore in campo di parte viola a Luca Ranieri,che tiene a bada Kean e Chiesa per tutto il primo tempo senza compiere grosse sbavature e sfiorando anche la rete di testa su calcio d'angolo. Questi i suoi voti:

Gazzetta dello sport 6: Preferito a Milenkovic, non fa male: mura Kean e interviene anche in scivolata. Si spinge pure in avanti ma di testa da angolo non trova la porta.

Corriere dello Sport 6: Ingaggia un duello senza esclusione di colpi con Kean e “stoppa” il centravanti bianconero al tiro a pochi metri da Terracciano.

La Nazione 6,5: Forma la coppia centrale con Quarta. C’è un gran colpo di testa che alla fine del primo tempo fa venire i brividi a Szczesny. Ranieri resta sempre in marcatura, anche se gli attaccanti della Juve si vedono poco.

Corriere Fiorentino 6: Ad un passo dal cielo. Nel finale del primo tempo il sogno di una vita: segnare alla Juve, al Franchi. Ottimo impatto di testa, ma la palla esce di mezzo metro.

Tuttosport 7: Contiene Kean e nel finale di primo tempo fa tremare la Juve di testa.

TuttoMercatoWeb 6,5: Sicuro, è quello della difesa che in risposta alla scelta di Italiano fornisce il quantitativo maggiore di garanzie. Una sua scivolata su Kean a inizio ripresa è fondamentale ad evitare guai peggiori, finisce anche ammonito.

FirenzeViola.it 6,5: Tiene d’occhio Kean concedendogli poco, poi nel finale di primo tempo ci prova di testa senza inquadrare lo specchio della porta. Doppio intervento, efficace, in avvio di ripresa soprattutto sul tiro di Kean. Lascia spazio nel finale dopo una buona gara.