TUTTOSPORT, Amrabat come Castro? No, salute ok

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Amrabat come Castrovilli, si domanda questa mattina Tuttosport? Non proprio considerando che il nazionale marocchino alla fine ha firmato ed è diventato un giocatore del Manchester United. Ma stando a quanto riportato da ‘The Athletic’ l’ex giocatore della Fiorentina sarebbe arrivato infortunato, portandosi appresso i postumi di un problema alla parte dorsale rimediato durante i Mondiali in Qatar. Tutto questo comunque, dopo un momento di riflessione in casa United, non ha fatto saltare l’affare. Lo United non ha ritenuto l’infortunio del centrocampista (nel frattempo convocato in nazionale) così grave da pregiudicare l’affare e il debutto in Premier che potrebbe avvenire dopo la sosta contro il Brighton di De Zerbi.

Di qui la scelta del club viola di non rilasciare commenti ufficiali, salvo evidenziare che se la trattativa è andata in porto significa che le eventuali problematiche erano superabili.