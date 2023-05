TIRRENO, Cabral favorito su Jovic per la finale di UECL

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nell'edizione odierna de' Il Tirreno è presente un articolo dedicato al ballottaggio tra Cabral e Jovic, per una maglia da titolare nella finale di Conference League il 7 di giugno a Praga. Italiano aspetterà fino all'ultimo per prendere una decisione, forse fino a poche ore dall'inizio della finale. Jovic in questo momento è più in forma, in campionato ha segnato nelle ultime due partite (contro il Torino e contro la Roma), è più nel vivo del gioco e anche le occasioni fallite contro Basilea e Inter lo confermano. Infine è più abituato a giocare partite di un certo peso come questa, giocandole sia con la maglia del Real Madrid, sia con quella del Francoforte. Il serbo però ha all'attivo solo 13 gol in 49 presenze. La nota più negativa è senza dubbio quella dei contrasti vinti: appena 3 su 105. Cabral invece ha guadagnato il posto da titolare pezzo per pezzo con impegno e determinazione. Tra febbraio e aprile ha trascinato la Fiorentina nella sua striscia positiva composta da: 11 vittorie e 3 pareggi. L'ex Basilea ha segnato con regolarità, mettendo a segno 16 gol. Anche per il brasiliano i contrasti sono il tallone d'Achille, dato che ne ha vinti appena 2 su 119. Da adesso alla gara contro il Sassuolo, Vincenzo Italiano esaminerà entrambi e poi prenderà la sua decisione anche se al momento vede Cabral un pelo più avanti.